Terror e panik pranë Xhamisë / Policët me shkop gome dhe civilë me shkop druri godasin qytetarët
Një situatë tej normalë. Efektivë policie por edhe civilë pa asnjë mjet identifikimi kanë dhunuar qytetarë. Një tjetër pamje shihet se civilë me drunj, shkop gome, po dhunojnë qytetarët duke shkaktuar një skenë paniku , frike dhe terrori te Xhamia “E’hem Beu”.
Protesta ka nisur që prej orëve të para të mëngjesit. Studentë dhe gjimnazistë protestojnë prej pesë ditësh duke mos u tërhequr nga qëndrimi i tyre për largimin e Ramës.