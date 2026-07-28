Tërmeti në Japoni, shkon në 50 numri i të plagosurve! Ndërpritet energjia elektrike dhe udhëtimet
Një tërmet i fuqishëm tronditi prefekturën jugore Kumamoto të Japonisë të martën, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike për mijëra shtëpi, duke shkatërruar rrugë dhe duke plagosur të paktën 50 persona.
Duke folur me gazetarët në zyrën e saj në Tokio, kryeministrja japoneze Sanae Takaichi tha se shkalla e plotë e viktimave dhe dëmeve nga tërmeti me magnitudë 7.1 ishte ende duke u vlerësuar.
“Ne jemi informuar tashmë se njerëz janë plagosur. Ndërprerje të energjisë elektrike dhe zjarre kanë ndodhur në disa zona, dhe gjithashtu ka pasur dëme në rrugë dhe ura dhe shembje ndërtesash”. tha Takaichi.
Një spital kishte raportuar më shumë se 50 të plagosur, raportuan mediat vendase. Disa persona që ndodheshin në një tren me shpejtësi të lartë në kohën e tërmetit u plagosën gjithashtu.
Ndërtesa të shumta u dëmtuan, përfshirë një Aeon, Qendra tregtare në të cilën kishte pësuar një shpërthim, ndërsa pamjet nga transmetuesi treguan edhe ndërtesa të tjera në flakë ose të shembura pjesërisht.
Çarje të mëdha u shfaqën në rrugët kryesore, përfshirë një autostradë të ngritur, dhe një tren mallrash doli nga shinat, sipas mediave, ndërsa shërbimet hekurudhore u ndalën dhe fluturimet u anuluan.
TSMC, prodhuesi më i madh i çipave me kontratë në botë, evakuoi punëtorët nga fabrika e saj në zonë si masë paraprake, tha një zëdhënës i firmës.
Sony dhe Fujifil gjithashtu evakuuan stafin nga fabrikat e tyre në zonë. Një zëdhënës i Sony tha më parë se po kontrollonte situatën.
Më shumë se 150,000 njerëz janë udhëzuar të shkojnë në qendrat e evakuimit, tha agjencia e menaxhimit të fatkeqësive.
Banorët në zonat që ndjenë dridhjet më të forta duhet të kenë kujdes nga tërmetet e mëtejshme të forta për rreth një javë, si dhe nga rreziku i rrëshqitjeve të dheut, tha një zyrtar i Agjencisë Meteorologjike të Japonisë (JMA).