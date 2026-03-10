Tërmeti me magnitudë 6.0 godet jugun e Italisë
Një tërmet me magnitudë 6.0 sipas shkallës Rihter goditi jugun e Italy në orët e para të së martës. Sipas të dhënave fillestare sizmologjike, epiqendra ndodhej rreth 68 kilometra në veri të Naples dhe pranë qytetit Piedimonte Matese.
Lëkundjet u regjistruan në orën 00:03:55 sipas kohës lokale në Itali.
Magnituda e tërmetit u vlerësua në 6.0 të shkallës Rihter, ndërsa thellësia fokale u vlerësua në 11 kilometra, gjë që e klasifikon atë si një tërmet relativisht të cekët, sipas Qendrës Sizmologjike Euro-Mesdhetare (EMSC).
Epiqendra e tërmetit ndodhej rreth 68 kilometra në veri të Napolit (një qytet me një popullsi prej rreth 959,000 banorësh) dhe rreth 14 kilometra në verilindje të Piemonte Matese (një qytet me një popullsi prej rreth 11,200 banorësh).
Zona ndodhet në zonën Apenine, e cila karakterizohet nga aktivitet i fortë sizmik për shkak të strukturës gjeologjike të gadishullit italian.
Deri më tani, nuk ka raportime zyrtare për dëme ose viktima, ndërsa autoritetet lokale dhe shërbimet e mbrojtjes civile po monitorojnë zhvillimin e aktivitetit sizmik.