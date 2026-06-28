Tërmetet në Venezuelë, rritet në 1,450 numri i viktimave. 3,150 persona janë plagosur
Të paktën 1,450 persona janë konfirmuar të vdekur pas dy tërmeteve që tronditën Venezuelën javën e kaluar, sipas Presidentit të Asamblesë Kombëtare Jorge Rodriguez në një fjalim televiziv të dielën. Ligjvënësi shtoi se 3,150 persona janë plagosur.
“Jemi në orë kritike, në orë vendimtare, për të vazhduar të shpëtojmë jetë”, tha Rodriguez.
Rodriguez, vëllai i Presidentes në detyrë Delcy Rodríguez, raportoi se 12,721 persona janë zhvendosur nga tërmetet dhe 774 ndërtesa janë dëmtuar ose shembur, përfshirë spitalet.
Rodriguez falënderoi bashkësinë ndërkombëtare për ndihmën e dërguar, përfshirë 2,624 punonjës shpëtimi dhe 137 qen kërkimi.
Sipas UNICEF-it, rreth 680,000 fëmijë vlerësohet se kanë nevojë për ndihmë humanitare pas tërmeteve.
Spitalet në të gjithë Karakasin, si dhe shtetet La Guaira, Carabobo, Aragua dhe Falcon kanë pësuar dëme të rënda nga katastrofa, e cila i ka çuar disa objekte në kapacitet kritik. Sipas një deklarate të UNICEF-it të lëshuar të dielën, kjo po prish kujdesin për gratë shtatzëna dhe fëmijët.
“Tre ditë pas fillimit të reagimit, shkalla e nevojës po bëhet më e qartë”, tha Manuel Rodriguez Pumarol, përfaqësues i UNICEF-it në Venezuelë.