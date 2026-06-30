Tërmetet në Venezuelë: Numri i të vdekurve rritet mbi 1,700
Autoritetet venezueliane tani e kanë llogaritur numrin e të vdekurve nga tërmetet e dyfishta të 24 qershorit në më shumë se 1,700, me 5,034 të plagosur dhe deri në 68,000 të zhdukur, ndërsa përpjekjet e shpëtimit të mbështetura nga OKB-ja vazhdojnë në La Guaira.
Autoritetet venezueliane e kanë rritur numrin e të vdekurve në më shumë se 1,700 nga tërmetet binjake me magnitudë 7.2 dhe 7.5 ballë që goditën rajonin bregdetar të vendit të mërkurën e kaluar , sipas raportit të fundit zyrtar të publikuar të dielën, raporton Euronews.com.
Presidenti i Parlamentit, Jorge Rodríguez, raportoi gjithashtu se tërmetet lanë 5,034 persona të plagosur, ndërsa 15,866 mbeten të zhvendosur dhe 22,619 të tjerë po marrin kujdes në qendrat shëndetësore. Megjithatë, shifra më shqetësuese vjen nga Kombet e Bashkuara, të cilat vlerësojnë se mund të ketë deri në 68,000 persona të zhdukur.