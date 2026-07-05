Tërmete shkatërruese në Venezuelë, afro 3 mijë viktima dhe mijëra të plagosur
Të paktën 2,954 persona kanë humbur jetën dhe 16,592 të tjerë janë plagosur si pasojë e dy tërmeteve të fuqishme që goditën Venezuelën më 24 qershor, sipas të dhënave më të fundit të publikuara nga autoritetet e vendit.
Lëkundjet sizmike me magnitudë 7.2 dhe 7.5 goditën kryesisht shtetin verior të La Guairas, duke shkaktuar dëme të mëdha në infrastrukturë. Sipas autoriteteve, mbi 16,000 persona kanë mbetur pa strehë, ndërsa 856 ndërtesa janë shembur ose dëmtuar rëndë.
Shqetësues mbetet edhe numri i lartë i personave të zhdukur. Sipas listave jozyrtare, rreth 38,500 persona rezultojnë ende të pagjetur, ndërsa në ditët e para pas katastrofës ky numër kishte arritur në rreth 60,000.
Ekipet e emergjencës vijojnë kërkimet në zonat më të prekura, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se bilanci i viktimave mund të rritet, pasi operacionet e shpëtimit nën rrënoja ende nuk kanë përfunduar.