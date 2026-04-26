Tërmet në Zvicër, nuk raportohet për dëme

Një tërmet me magnitudë 3.8 është regjistruar sot në Zvicër, me epiqendër rreth gjashtë kilometra në lindje të Walenstadt, në kantonin St. Gallen.

Sipas Shërbimit Sizmik Zviceran (SED), lëkundjet janë ndjerë gjerësisht në zonat përreth.

SED ka njoftuar se nuk është raportuar për dëme materiale.
“Shërbimi Sizmologjik Zviceran në Cyrih mori mbi 400 raportime nga publiku në 30 minutat e para pas tërmetit; deri më tani nuk është raportuar asnjë dëm”, thuhet në njoftim.

