Tërmet në Shqipëri, ndjehet edhe në Maqedoni

Tërmet me magnitudë prej 4,3 ballë sipas shkallës Rihter është regjistruar sonte në rajonin e Elbasanit, i cili është ndjerë edhe në Dibër, Strugë dhe Ohër.

