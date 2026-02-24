Tërmet në Shqipëri, ndjehet edhe në Maqedoni February 24, 2026 Lajme, Maqedoni e Veriut, toplajm Tërmet me magnitudë prej 4,3 ballë sipas shkallës Rihter është regjistruar sonte në rajonin e Elbasanit, i cili është ndjerë edhe në Dibër, Strugë dhe Ohër. MARKETING Share Now Facebook Twitter Të ngjajshme 12 avionë luftarakë F-22 zbarkojnë në Izrael mes tensioneve SHBA-Iran February 24, 2026 Logos-A boton librin “Ndryshimi i klimës dhe teoria politike” të autores Catriona McKinnon February 24, 2026 Peskov: Kremlini përsërit gatishmërinë për t’i dhënë fund konfliktit në Ukrainë me mjete diplomatike February 24, 2026 15 shoferë arrestohen për vozitje pa patentë dhe në gjendje të dehur February 24, 2026 Kryeministri hungarez riafirmon bllokimin e ndihmës së BE për Ukrainën February 24, 2026 Shirat e rrëmbyeshëm përmbytën tendat e palestinezëve në Gaza February 24, 2026