Tërmet në Shkup

Tërmet me epiqendër në Shkup është regjistruar pas orës 23:00.

Sipas informacioneve të para, tërmeti ka qenë me fuqi prej 2.7 shkallë sipas Rihterit.

Epiqendra është në afërsi të Petrovecit, në thellësi prej vetëm pesë kilometrave. /SHENJA/

#Earthquake (#земјотрес) possibly felt 34 sec ago in #NorthMacedonia. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/9TowElGAEL

— EMSC (@LastQuake) October 19, 2022