Tërmet në rajonin e Ohrit dhe Resnjës

Tërmet në rajonin e Ohrit dhe Resnjës

Një tërmet i lehtë me magnitudë 2.0 ballë sipas shkallës së Rihterit është regjistruar sot pasdite në rajonin e Ohrit dhe Resnjës.

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Tërmeti është regjistruar në orën 18:08, ndërsa epiqendra ka qenë në afërsi të fshatit Kuraticë, në verilindje të Ohrit, në një thellësi prej rreth 15 kilometrash.

Sipas ekspertëve, tërmetet e kësaj magnitude janë shumë të dobëta dhe zakonisht ndihen vetëm nga personat më të ndjeshëm, veçanërisht në ambiente të qeta ose në katet e larta të ndërtesave.

Deri tani nuk ka raportime për dëme materiale.

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