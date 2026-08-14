Tërmet në rajonin e Ohrit dhe Resnjës
Një tërmet i lehtë me magnitudë 2.0 ballë sipas shkallës së Rihterit është regjistruar sot pasdite në rajonin e Ohrit dhe Resnjës.
Tërmeti është regjistruar në orën 18:08, ndërsa epiqendra ka qenë në afërsi të fshatit Kuraticë, në verilindje të Ohrit, në një thellësi prej rreth 15 kilometrash.
Sipas ekspertëve, tërmetet e kësaj magnitude janë shumë të dobëta dhe zakonisht ndihen vetëm nga personat më të ndjeshëm, veçanërisht në ambiente të qeta ose në katet e larta të ndërtesave.
Deri tani nuk ka raportime për dëme materiale.