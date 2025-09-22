Tërmet në pjesën juglindore të Maqedonisë së Veriut

Tërmet në pjesën juglindore të Maqedonisë së Veriut

Rrjeti telemetrik sizmologjik i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në stacionet sizmologjike të instaluara në të gjithë territorin e RMV-së, të mirëmbajtura nga Observatori Sizmologjik në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Matematikës në Shkup, herët në mëngjes në orën 03:20 regjistroi një tërmet epiqendra e të cilit kishte origjinën në Republikën fqinje të Greqisë.

Epiqendra e tërmetit ishte 290 km në juglindje të Shkupit, me magnitudë lokale Rihter, ML5.0.
Sipas të dhënave që ka në dispozicion observatori deri më tani, tërmeti është ndjerë në pjesët juglindore të Republikës, me një intensitet prej III gradësh sipas Shkallës Evropiane të Makroseizmikës.

MARKETING

Të ngjajshme

Presidenti i Sirisë mbërrin në New York, vizita e parë e kreut të shtetit në OKB që nga viti 1967

Presidenti i Sirisë mbërrin në New York, vizita e parë e kreut të shtetit në OKB që nga viti 1967

Gazprom-i rus del praktikisht nga pronësia e NIS-it

Gazprom-i rus del praktikisht nga pronësia e NIS-it

KSHZ sot duhet të konfirmojë listat e kandidatëve për zgjedhjet lokale

KSHZ sot duhet të konfirmojë listat e kandidatëve për zgjedhjet lokale

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Estonia thërret KS për shkeljen ruse të hapësirës ajrore

Estonia thërret KS për shkeljen ruse të hapësirës ajrore

Kupchan: Vetëshkatërruese nëse Kosova dëmton marrëdhëniet me SHBA-në

Kupchan: Vetëshkatërruese nëse Kosova dëmton marrëdhëniet me SHBA-në