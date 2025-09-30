Tërmet me magnitudë 7.0 godet Filipinet

Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së ka bërë të ditur se një tërmet me magnitudë 7.0 ka goditur Filipinet në orën 13:59 GMT, transmeton Anadolu.

Epiqendra, me një thellësi prej 10 kilometrash, fillimisht u përcaktua se ishte në rajonin verior Cebu.

Qendra Gjermane e Kërkimeve për Gjeoshkencat përcaktoi magnitudën e tërmetit si 6.7.

Sipas lajmeve lokale Rappler, Instituti Filipinez i Vullkanologjisë dhe Sizmologjisë tha se priten dëme dhe pasgoditje.

Deri më tani, nuk ka pasur raportime për viktima ose dëme.

