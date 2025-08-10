Tërmet me magnitudë 6,1 godet Turqinë perëndimore
Një tërmet me magnitudë 6,1 ballë ka tronditur pjesën Turqinë perëndimore, transmeton Anadolu.
Sipas Agjencisë së Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD), tërmeti ishte i përqendruar në rrethin Sındırgı të provincës Balıkesir, në pjesën perëndimore të Turqisë.
Tërmeti është regjistruar në një thellësi prej 11 kilometrash.
Ali Yerlikaya, ministri i Brendshëm i vendit, tha se deri më tani nuk janë raportuar viktima, megjithatë disa ndërtesa thuhet se janë shembur në Balıkesir.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u shprehu të shkuara të gjithë të prekurve nga tërmeti, duke thënë se po ndjek nga afër pasojat.