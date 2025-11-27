Tërmet me magnitudë 6,0 godet Alaskën
Një tërmet me magnitudë 6,0 ka ndodhur sot pranë rajonit Susitna në Alaskë, sipas raportit fillestar të Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së (USGS), transmeton Anadolu.
Tërmeti ka ndodhur në mëngjes në një thellësi prej 69,4 kilometrash dhe rreth 12 kilometra në veriperëndim të Susitnas, afër Anchoraget, qyteti më i populluar i shtetit amerikan.
Nuk u raportuan menjëherë viktima apo dëme të mëdha pas ngjarjes dhe nuk u dha asnjë paralajmërim për cunami.
Tërmeti më i madh i regjistruar në Alaska ishte ai i 27 marsit 1964, me magnitudë 9,2, i cili goditi rajonin Prince William Sound. Ky tërmet dhe cunami që pasoi morën jetën e 131 personave.