Tërmet me magnitudë 5,7 ballë godet Iranin

Një tërmet me magnitudë 5,7 ka ndodhur në qytetin Kung të provincës Hormuzgan në jug të Iranit, transmeton Anadolu Agency (AA).

Sipas një deklarate me shkrim nga Qendra Sizmologjike e Universitetit të Teheranit, tërmeti me magnitudë 5,7 ballë, epiqendra e të cilit ishte në qytetin Kung, është regjistruar në orën 18:47 me kohën lokale.

Tërmeti ka ndodhur në një thellësi prej 16 kilometrash.

Nuk dihet ende nëse nga tërmeti ka shkaktuar viktima ose dëme materiale.