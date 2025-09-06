Tërmet me intensitet prej tre ballëve është regjistruar në vend
Tërmet me intensitet prej tre ballëve sipas Shkallës makrosizmike evropiane mbrëmë është regjistruar në vend. Epiqendra e tërmetit rrjedhë nga rajoni epiqendror i Vallandovës, 116 kilometra në juglindje të Shkupit.
Observatori sizmologjik sot në mëngjes informoi se tërmeti është regjistruar mbrëmë në orën 02:13 me manjitudë lokale të Rihterit 2,2.
Sipas të dhënave të deritanishme me të cilat disponon Observatori, tërmeti është ndier në Strumicë dhe rrethinë.