Tërmet me intensitet prej tre ballëve është regjistruar në vend

Tërmet me intensitet prej tre ballëve është regjistruar në vend

Tërmet me intensitet prej tre ballëve sipas Shkallës makrosizmike evropiane mbrëmë është regjistruar në vend. Epiqendra e tërmetit rrjedhë nga rajoni epiqendror i Vallandovës, 116 kilometra në juglindje të Shkupit.

Observatori sizmologjik sot në mëngjes informoi se tërmeti është regjistruar mbrëmë në orën 02:13 me manjitudë lokale të Rihterit 2,2.

Sipas të dhënave të deritanishme me të cilat disponon Observatori, tërmeti është ndier në Strumicë dhe rrethinë.

MARKETING

Të ngjajshme

Isnik Alimi: Ndaj Lihteshtajnit duhet të fitojmë, tre pikët janë të rëndësishme për ne

Isnik Alimi: Ndaj Lihteshtajnit duhet të fitojmë, tre pikët janë të rëndësishme për ne

VLEN: Bujar Osmani, kalorësi i fundit i Nikolla Gruevskit

VLEN: Bujar Osmani, kalorësi i fundit i Nikolla Gruevskit

Gjashtë palestinezë të tjerë vdesin nga uria në Gaza gjatë 24 orëve të fundit, përfshirë një fëmijë

Gjashtë palestinezë të tjerë vdesin nga uria në Gaza gjatë 24 orëve të fundit, përfshirë një fëmijë

Filipçe: Qeveria nuk ka dëshirë as t’i rrisë pagat e as të mbajë nën kontroll çmimet

Filipçe: Qeveria nuk ka dëshirë as t’i rrisë pagat e as të mbajë nën kontroll çmimet

FFM e rihap faqen zyrtare në gjuhën shqipe

FFM e rihap faqen zyrtare në gjuhën shqipe

BDI: Nga Evropa drejt Dodikut, Qeveria monoetnike forcon lidhjet me “botën serbe”

BDI: Nga Evropa drejt Dodikut, Qeveria monoetnike forcon lidhjet me “botën serbe”