Tërmet mbrëmjen e sotme tronditi disa pjesë të Maqedonisë – këto janë detajet

Tërmet mbrëmjen e sotme tronditi disa pjesë të Maqedonisë – këto janë detajet

Sipas të dhënave të disponueshme nga Observatori Sizmologjik pranë Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Matematikore në Shkup, sonte në orën 22:18 u ndje një tërmet, epiqendra e të cilit ndodhej në Greqinë fqinje, rreth 120 km në jugperëndim të Shkupit, me magnitudë lokale ML 2.9 sipas shkallës Rihter.

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Tërmeti u ndje në pjesët jugperëndimore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në Manastir, Resnjë dhe rrethinë, me intensitet III ballë sipas Shkallës Makrosizmike Evropiane.

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