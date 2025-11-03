Tërmet i fuqishëm në Afganistanin verior – të paktën 20 të vdekur, qindra të plagosur
Një tërmet me magnitudë 6.3 ballë ka goditur veriun e Afganistanit, duke shkaktuar të paktën 20 viktima dhe qindra të plagosur, sipas autoriteteve lokale. Zyrtarët paralajmërojnë se numri i viktimave mund të rritet, pasi përpjekjet e kërkim-shpëtimit janë ende në vazhdim.
Sipas raportimeve për BBC-në, tërmeti u ndje fuqishëm pranë Mazar-e-Sharif, një nga qytetet më të mëdha të vendit me rreth 500 mijë banorë. Goditja ndodhi në orët e para të së hënës, rreth orës 01:00 sipas orës lokale (20:30 GMT).
Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara (USGS) njoftoi se tërmeti kishte një thellësi prej 28 kilometrash (17 milje) dhe u regjistrua në një nivel alarmi portokalli, që tregon mundësinë e dëmeve të mëdha materiale dhe humbjeve të jetëve.
Ekipet e shpëtimit janë në terren duke kërkuar nën rrënoja, ndërsa shumë familje janë detyruar të kalojnë natën jashtë për shkak të frikës nga pasgoditjet.