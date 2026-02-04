Tentoi ta vriste Donald Trumpin, Ryan Routh dënohet me burgim të përjetshëm
Ryan Routh është dënuar me burg të përjetshëm për përpjekjen e tij për të vrarë Donald Trump në Florida në vitin 2024 gjatë fushatës presidenciale.
Gjykatësi federal Aileen Cannon dha këtë dënim më 4 shkurt 2026 pasi Routh u gjykuar fajtor për pesë akuza, përfshirë përpjekjen për vrasje të një kandidati kryesor presidencial, sulm ndaj një zyrtari federal dhe shkelje të shumta me armë zjarri.
Routh u arrestua pasi një agjent i Secret Service e zbuloi teksa qëllonte një armë drejt fushës golfit ku Trump po luante golf në 15 shtator 2024, por nuk arriti të qëllonte për Trump.
Prokurorët argumentuan se ai kishte planifikuar me muaj të tërë sulmin dhe nuk tregoi pendesë, prandaj kërkuan burgim të përjetshëm, ndërsa mbrojtja kishte kërkuar një dënim më të ulët (rreth 27 vjet) duke cituar moshën dhe shëndetin e tij. Gjykata refuzoi këtë kërkesë dhe vendosi dënimin maksimal sipas ligjeve federale.
Në gjyq, Routh pati sjellje të çrregullt, duke përfshirë një tentativë për t’u vetëdëmtuar me një stilolaps pas shpalljes së fajësisë nga juria.
Në botë konsiderohet si një nga ngjarjet më serioze të sigurisë në politikën amerikane, veçanërisht duke ndodhur pak javë pas një tjetër tentative të ngjashme ndaj Trump në Pensilvani.