Tensionet SHBA-Venezuelë, mbërrin në brigjet e Trinidad anija luftarake amerikane

Tensionet SHBA-Venezuelë, mbërrin në brigjet e Trinidad anija luftarake amerikane

Një anije amerikane e pajisur me raketa, USS Gravely, ka mbërritur në Trinidad dhe Tobago, arkipelagun e vogël që ndodhet vetëm 10 kilometra larg bregdetit të Venezuelës.

Sipas raportimeve nga gazetarët në vendngjarje, anija u pa sot në mëngjes në brigjet e kryeqytetit Port of Spain. Zyrtarisht, vizita zhvillohet për stërvitje të përbashkëta me ushtrinë e Trinidadit, në kuadër të bashkëpunimit ushtarak rajonal.
Megjithatë, mbërritja e anijes ndodh në një kohë tensioni të lartë midis SHBA-së dhe Venezuelës, pasi Karakasi akuzon Uashingtonin se po “përgatitet për luftë” nën pretekstin e fushatës kundër narkotikëve në Karaibe.

Autoritetet amerikane nuk kanë dhënë ende një koment zyrtar mbi reagimin e Venezuelës.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Filipçe paralajmëron ndryshime në parti pas zgjedhjeve

(VIDEO) Filipçe paralajmëron ndryshime në parti pas zgjedhjeve

(VIDEO) Gripi po përhapet me shpejtësi, dy të vdekur dhe 188 të infektuar

(VIDEO) Gripi po përhapet me shpejtësi, dy të vdekur dhe 188 të infektuar

Mexhiti: Fisnik Mela po sjell një frymë të re, Dibra do të kthehet në shembull të ndryshimit

Mexhiti: Fisnik Mela po sjell një frymë të re, Dibra do të kthehet në shembull të ndryshimit

BDI: Sindromin e Gazimestanit VLEN e manifestoi me Ambasadorin Rus dhe rusofilin Stoilkoviq

BDI: Sindromin e Gazimestanit VLEN e manifestoi me Ambasadorin Rus dhe rusofilin Stoilkoviq

Mickoski: Haqim Ramadani po tregohet egoist, po i dëmton kandidatët e VLEN-it, pas zgjedhjeve do shkarkohet nga pozita e drejtorit

Mickoski: Haqim Ramadani po tregohet egoist, po i dëmton kandidatët e VLEN-it, pas zgjedhjeve do shkarkohet nga pozita e drejtorit

U propozua për ministër te Kulturës, vjen reagimi nga ‘Bufi’

U propozua për ministër te Kulturës, vjen reagimi nga ‘Bufi’