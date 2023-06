Tensionet në veri, Vuçiç: Do shkoj në Bruksel, por s’do e takoj Kurtin

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, ka thënë se sot do të shkojë në Bruksel, por se nuk do të bisedojë me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin.

“Ai jep predikime, pak për filozofinë, pak për Marksin, dhe gjithçka tjetër ka të bëjë me persekutimin e serbëve dhe keqtrajtimin e serbëve. Unë sot do të shkoj të flas me Borell, nuk kam çfarë të flas me Kurtin,” tha Vuçiç.

Ai theksoi se gjërat janë shumë më serioze nga sa duken.

A ka menduar dikush se çfarë pafytyrësie është kur të huajt mburren me vendimin që Kurti lejoi importin e mallrave të huaja. Kjo do të thotë se ne serbët nuk mund të importojmë bukë nga Rashka, as oksigjen në spitalin e Mutrovacit, as ujë acid, as ujë, por ju jeni të mirëpritur nëse keni nevojë të infektoni fqinjët tuaj të huaj. Dhe ne nuk e kemi problem t’i bëjmë presion Kurtit nëse duhet të lëshojë një pjesë të vendimit gjerman apo amerikan, por jo atë tuajin serb. Humbjet sigurisht nuk janë më pak se një milion euro,” tha Vuçiç.

Siç shtoi ai, ata janëi vetëm në këtë sitiatë.

“Vendi është në një situatë të vështirë edhe për shkak të luftës në Ukrainë. Jemi nën presionin më të madh, sepse nuk kemi vendosur sanksione ndaj Rusisë, të vetmes në Evropë. Është e qartë se për çështjen e Kosovës po flasim vetëm me Perëndimin kolektiv. Për një milion arsye. Por ju duhet të vazhdoni të flisni, nuk mund të bini jashtë saj. Do të shkojmë të shohim me Boreljan për të parë se çfarë do nga Serbia. Vetëm shikoni deklaratat e Escobar-it dhe do të shihni se sa e vështirë është Serbia,” tha Vuçiç.

Vuçiç gjithashtu theksoi se përfaqësuesit e tyre i kanë vizituar serbët e arrestuar në Kosovë.

“Oficeri ndërlidhës ka vizituar serbët e arrestuar. Babai i dy fëmijëve të mitur ka lëndime të dukshme në pjesën e pasme të kokës të mbuluar me garzë, nën të cilat, sipas tij, ka disa qepje pasi lëndimi është qepur nga anëtarët e policisë së Kosovës, ka shkaktuar goditje me tytën e pushkës. Ka hematoma të dukshme sipër syrit të djathtë dhe hematoma bilaterale në qafë… ka çarje të dukshme në duart e të dyja duarve. Sjellje të dukshme në ankth, ata e ofenduan nënën e tij serbe, i thanë se do të qëndronte në burg për të paktën dhjetë vjet dhe se akuzohej për thyerje në ambientet e të ashtuquajturit. komisioni zgjedhor dhe se po hidhte bomba shokuese nga një ambulancë. Dhe ai akuzohet për sulmin ndaj ushtarëve të KFOR-it, edhe pse asnjëherë nuk u identifikua si sulmuesi,” tha Vuçiç.

