Tensionet mes Koresë së Veriut dhe Koresë së Jugut, banorët të shqetësuar nga raketat

Marrëdhëniet mes dy Koreve janë në pikën më kritike ndër vite ndërkohë që Pheniani lëshoi një numër rekord raketash dhe Seuli shtoi stërvitjet ushtarake. Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Bill Gallo, shkoi në një ishull pranë Koresë së Veriut dhe bisedoi me banorët jugkoreanë të cilët druhen nga rikthimi i armiqësive.

Kim Bu-jeon ka 97 vjet që jeton në ishullin Yeonpyeong, por ajo ende nuk është mësuar me shpërthimet nga stërvitjet ushtarake aty pranë që herë pas here trondisin shtëpinë e saj. Në një bisedë me Zërin e Amerikës, e moshuara shpreh shqetësimin lidhur me veprimtarinë ushtarake në të dy anët.