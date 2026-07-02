Tensione para Parlamentit, shoqërohen 5 persona, policia përdor spraj djegës

Tensione para Parlamentit, shoqërohen 5 persona, policia përdor spraj djegës

Tensione dhe përplasje janë shënuar mëngjesin e së enjtes para Parlamentit në Shqipëri, teksa protestuesit janë mbledhur aty rreth orës 09:20, para se të niste seanca plenare.

Një pjesë e ligjvënësve socialistë ishin futur në sallë më herët, ndërsa të tjerët që mbërritën më vonë u sulmua me vezë dhe miell nga një grup protestuesish. Policia ndërhyri duke shoqëruar 5 prej tyre.

Masat e sigurisë rreth Parlamentit janë shtuar që para nisjes së tubimit të qytetarëve. Përveç gardhit metalik dhe rrethimit të zonës, janë pozicionuar një autoblindë e forcave të sigurisë si dhe një autobot uji, i cili përdoret zakonisht për shpërndarjen e protestuesve në raste të përshkallëzimit të situatës.

Të martën gjithashtu, protestuesit zhvilluan një protestë para Parlamentit ku u regjistruan disa incidente. Situata u tensionua ku pati përplasje fizike dhe hedhje të mjeteve piroteknike.

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