Temperatura të ulëta në mëngjes, erë e fortë gjatë ditës

Temperatura të ulëta në mëngjes, erë e fortë gjatë ditës

Sot në Maqedoninë e Veriut moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe intervale me diell. Në disa zona priten kthjellime të përkohshme, ndërsa gjatë ditës do të fryjë erë e fortë nga drejtimi verior, me shpejtësi që mund të arrijë deri në 60 kilometra në orë.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga -3 deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 3 deri në 11 gradë Celsius.

Në ditët në vijim moti do të mbetet i paqëndrueshëm, me vranësira të herëpashershme dhe reshje lokale shiu në disa pjesë të vendit.

MARKETING

Të ngjajshme

Merz përjashton mundësinë e pajisjes së Gjermanisë me armë bërthamore

Merz përjashton mundësinë e pajisjes së Gjermanisë me armë bërthamore

Sot paraqiten deklaratat përmbyllëse, katërshja e UÇK-së thotë fjalët përfundimtare

Sot paraqiten deklaratat përmbyllëse, katërshja e UÇK-së thotë fjalët përfundimtare

Limani reagon ndaj BESËS: A do të vlejë moratoriumi gjatë zgjedhjeve?

Limani reagon ndaj BESËS: A do të vlejë moratoriumi gjatë zgjedhjeve?

Përplasje në degën e Kërçovës, BESA: Veprime pa bazë juridike

Përplasje në degën e Kërçovës, BESA: Veprime pa bazë juridike

Inteligjenca Artificiale në BE – cilat janë vendet dhe grupmoshat që e përdorin më shumë?

Inteligjenca Artificiale në BE – cilat janë vendet dhe grupmoshat që e përdorin më shumë?

Konjufca nga Haga: Procesi ndaj drejtuesve të UÇK-së i ndikuar politikisht

Konjufca nga Haga: Procesi ndaj drejtuesve të UÇK-së i ndikuar politikisht