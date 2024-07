Temperatura të larta, deri në fund të javës së ardhshme fazë portokalli

Moti sot do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë, me vranësira të vogla mesatare lokale.

Do të fryjë erë e dobët deri mesatare veriore. Padite në pjesët e skajshme perëndimore do të ketë kushjte për reshje të shkurtëra të rrëmbyeshme të shiut.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 14 deri 22 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë prej 34 deri 42 gradë. UV indeksi do të jetë 10.

