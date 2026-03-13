Telefoni që zgjat deri në një muaj pa karikim – kur pritet të dalë në treg?
Kompania franceze Avenir Telecom ka lansuar Energizer P30K Apex, një telefon inteligjent të fortë i ndërtuar për përdoruesit që kërkojnë jetëgjatësi të madhe të baterisë dhe qëndrueshmëri të lartë.
Ky telefon inteligjent i fuqishëm ka një bateri 30,000 mAh që mund të zgjasë deri në një muaj.
Pajisja mbështet karikim të shpejtë 66W, duke i lejuar telefonit të rikuperojë në mënyrë efikase energjinë pavarësisht kapacitetit të madh të baterisë.
Pajisja ka një ekran IPS me një rezolucion prej 1080 x 2460 pikselësh.
Në brendësi, ai vjen me një procesor MediaTek Dimensity 7300 5G , të shoqëruar me 12 GB RAM dhe 512 GB hapësirë ruajtjeje.
Telefoni inteligjent përmbush standardet e rezistencës P68/IP69K dhe MIL-STD-810H, duke ofruar mbrojtje nga uji, pluhuri dhe goditjet, duke siguruar që pajisja të mund të funksionojë në kushte të vështira mjedisore.
Energizer P30K Apex do të jetë në dispozicion në qershor 2026 me një çmim prej 399€, duke përfshirë një garanci tre-vjeçare.