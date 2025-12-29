Telefoni inteligjent Realme me një bateri 10,001 mAh do të lansohet së shpejti?
Realme prezantoi një prototip telefoni inteligjent me një bateri 10,000 mAh në maj dhe tha se do të lançonte një telefon me bateri 7,500 mAh këtë vit, ndërsa zbuloi gjithashtu se një model 10,000 mAh do të vinte së shpejti.
Epo, deri më tani, kemi vetëm telefona inteligjentë me bateri 7,000 mAh nga Realme, të cilët përfshijnë edhe modelin kryesor GT 8 Pro.
Ndërsa nuk ka asnjë informacion nga Realme mbi disponueshmërinë komerciale të një telefoni me bateri 10,000 mAh, kryeredaktori i një blogu rus ka ndarë një fotografi të tij, duke zbuluar detaje kryesore.
Sipas GsmArena, ky telefon inteligjent pa emër i Realme, i paraqitur më poshtë dhe me përcaktimin e modelit RMX5107, ka një bateri 10,001 mAh, që është 1 mAh më shumë se kapacitetet e baterisë së Honor Win dhe Win RT të zbuluara së fundmi.
Telefoni inteligjent përdor Realme UI 7.0 dhe ka 12 GB RAM dhe 256 GB hapësirë ruajtjeje.
Megjithatë, mund të ketë konfigurime shtesë të memories që nuk dihen.