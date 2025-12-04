Telefonata Trump-Maduro, presidenti venezuelian: Ishte e karakterizuar nga respekti, e mirëpresim dialogun dhe diplomacinë
Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, konfirmoi të mërkurën se pati një bisedë telefonike me homologun e tij amerikan, Donald Trump, rreth dhjetë ditë më parë, mes krizës së dy vendeve, duke e përshkruar bisedën si “respektuese” dhe “të përzemërt”.
“Fola me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump. Mund të them se biseda u zhvillua me një ton të karakterizuar nga respekti dhe gjithashtu mund të them se ishte e përzemërt”, tha Maduro në televizionin publik. Ai foli gjithashtu për proceset e vazhdueshme për të zhvilluar një dialog “respektues” midis qeverive të dy vendeve.
Një raport i Reuters të hënën, duke cituar katër burime të njohura me telefonatën, tha se Maduro i tha Trump se ishte gati të largohej nga Venezuela nëse ai dhe familja e tij merrnin amnisti të plotë ligjore, duke përfshirë heqjen e sanksioneve të SHBA-së dhe përfundimin e një çështjeje në Gjykatën Ndërkombëtare Penale (ICC). Trump e kishte paralajmëruar më parë presidentin e Venezuelës të largohej nga vendi.
Gjatë një eventi televiziv të mërkurën, Maduro tha: “Nëse kjo telefonatë do të thotë se po ndërmerren hapa drejt një dialogu respektues midis vendeve tona, atëherë dialogu është i mirëpritur, diplomacia është e mirëpritur.”
Thirrja drejtuar Presidentit Maduro vjen pas presionit të vazhdueshëm të SHBA-së ndaj Venezuelës për të ndaluar trafikimin e dyshuar të drogës drejt Shteteve të Bashkuara. Administrata Trump ka nisur një operacion për të shkatërruar kartelet e drogës dhe i ka urdhëruar ushtrisë amerikane të ndërmarrë veprime kundër anijeve që dyshohet se transportojnë drogë në Karaibe dhe Oqeanin Paqësor.
Ushtria amerikane që atëherë ka kryer sulme ndaj anijeve të dyshuara për kontrabandë droge në Karaibe dhe jashtë brigjeve të Paqësorit, ndërsa ka kërcënuar të ndërmarrë veprime ushtarake tokësore në vend dhe e ka përcaktuar Cartel de los Soles si një grup terrorist të huaj.
Kur u pyet për trafikantët e drogës venezueliane gjatë një informimi në Shtëpinë e Bardhë të mërkurën, Trump tha: “Çdo anije që çmontojmë, shpëtojmë 25,000 jetë amerikane. Nëse shikoni shifrat tona, droga që vjen nga deti ka rënë me 91%… dhe do të fillojmë shumë shpejt nga toka.”