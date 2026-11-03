Teksasi dhe Kansasi nën kërcënimin e stuhive të fuqishme, erërave dhe tornadove
Stuhitë e fuqishme, erërat me shpejtësi uragani dhe rreziku për tornado pritet të përfshijnë pjesë të Teksasit dhe Kansasit, në një ditë të rëndësishme për Shtetet e Bashkuara, ku zhvillohen zgjedhjet e mesit të mandatit.
Sipas parashikimeve meteorologjike, një sistem i fuqishëm stuhish do të përshkojë pjesën qendrore të SHBA-së, duke sjellë reshje të dendura shiu, breshër dhe erëra të forta. Ekspertët paralajmërojnë se në disa zona shpejtësia e erës mund të kalojë 75 milje në orë, duke rritur rrezikun për dëme materiale dhe ndërprerje të energjisë elektrike.
Meteorologu Evan Bentley bëri të ditur se një masë ajri e lagësht po lëviz drejt Teksasit, Oklahomës, Kansasit dhe Misurit, duke krijuar kushte të favorshme për zhvillimin e stuhive të forta.
Shqetësimi për motin ekstrem vjen në një moment delikat, pasi autoritetet zgjedhore po monitorojnë ndikimin e mundshëm të kushteve atmosferike në pjesëmarrjen e votuesve. Në Teksas dhe Kansas, ku parashikohen stuhi, zhvillohen gjithashtu gara të forta për Senatin amerikan.
Sipas NBC News, megjithatë, ekspertët vlerësojnë se ndikimi i motit në rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve ka të ngjarë të jetë i kufizuar.
Paralajmërime për përmbytje lokale janë dhënë edhe për pjesë të Luginës së Poshtme të lumit Misisipi, përfshirë zonën e Memfisit.
Ndërkohë, parashikimi i motit paraqitet më i favorshëm në Bregun Perëndimor dhe atë Lindor, ku priten kryesisht kushte të qëndrueshme, me përjashtim të reshjeve të mundshme në Kaliforninë Veriore, Florida dhe Maine.
Studimet mbi ndikimin e motit në zgjedhje tregojnë se reshjet e shiut mund të ulin pjesëmarrjen e votuesve, por efekti konsiderohet relativisht i moderuar.
Brad Gomez, profesor i asociuar i shkencave politike në Universitetin Shtetëror të Floridës, analizoi zgjedhjet presidenciale amerikane të periudhës 1948–2000. Sipas përfundimeve të studimit të tij, çdo centimetër shtesë reshjesh mbi mesataren në një distrikt shoqërohej me një rënie prej rreth 0.8 pikësh përqindjeje në pjesëmarrjen e votuesve.
Megjithatë, Gomez theksoi se ndryshimet në sistemet dhe mënyrat e votimit ndër vite e bëjnë të vështirë përcaktimin nëse ky ndikim vazhdon të jetë i njëjtë edhe në ditët e sotme.