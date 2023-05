Teksas, shoferi përplas për vdekje 7 kalimtarë të rastit

Mediat lokale njoftuan se shtatë persona humbën jetën pasi u pëplasën nga një automjet, në qytetin Brounsvij, në Teksas.

Autoritetet arrestuan autorin e dyshuar të ngjarjes.

Ngjarja ndodhi pranë qendrës “Ozanam”, një strehë për migrantët dhe të pastrehët, njoftuan dy media lokale që citonin oficerin e rajonit policor të Brounsvijit, Martin Sandoval.

Gjatë një interviste me Fox News ai tha se mes viktimave ishin disa emigrantë.

“Po kryejmë një hetim nëse ai ishte në gjendje të dehur kur ndodhi aksidenti”, tha zoti Sandoval.

Brounsviji pritet të jetë mes qyteteve që do të përballet me fluks migrantësh, prej kësaj të enjteje, kur skadon urdhri i njohur si “Titulli 42” që u refuzonte migrantëve azilin si një masë për të parandaluar përhapjen e COVID-19./VOA