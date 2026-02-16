Teknologjia e ‘ekranit privat’ të Samsungut do të vijë në MacBook-un e Apple deri në vitin 2029

Samsung do të zbulojë serinë Galaxy S26 më 25 shkurt, dhe një nga karakteristikat më të spikatura në eventin Galaxy Unpacked pritet të jetë teknologjia e re e ‘ekranit privat’ në Galaxy S26 Ultra.

Sipas informatorit të njohur Ice Universe, teknologjia do të gjejë rrugën e saj edhe në linjën e MacBook-ut të Apple, transmeton Telegrafi.

Informatori pohon se modelet MacBook mund të përvetësojnë teknologjinë e ekranit privat të Samsungut deri në vitin 2029.

Nëse është e saktë, kjo do të shënonte një shtesë interesante për laptopët dhe mund të përdoret edhe nga marka të tjera në të ardhmen.

Karakteristika është projektuar për të mbrojtur ekranin nga sytë kureshtarë duke kufizuar në mënyrë selektive këndet e shikimit, duke siguruar që përmbajtja në ekran të mbetet e dukshme vetëm për personin që përdor pajisjen.

Përdoruesit gjithashtu do të jenë në gjendje ta aktivizojnë funksionin për zona specifike të ekranit ose ta çaktivizojnë atë plotësisht.

Thashethemet sugjerojnë se teknologjia do të mbetet ekskluzive për Galaxy S26 Ultra, pasi besohet të jetë një funksion i bazuar në harduer. /Telegrafi/

