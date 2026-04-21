Teherani: Tankeri iranian i naftës hyri në ujërat territoriale, “pavarësisht kërcënimeve” të SHBA-së
Një cisternë nafte iraniane arriti të hyjë në ujërat territoriale të vendit pavarësisht “paralajmërimeve dhe kërcënimeve të shumta” nga Marina Amerikane, tha ushtria e Iranit të martën, transmeton Anadolu.
“Pavarësisht paralajmërimeve dhe kërcënimeve të shumta nga grupi i punës i Marinës Amerikane, cisterna Sili City, me mbështetje operacionale nga Marina e Ushtrisë dhe në siguri të plotë, hyri në ujërat territoriale iraniane pasi kaloi Detin Arabik mbrëmë”, tha transmetuesi shtetëror IRIB, duke cituar departamentin e marrëdhënieve me publikun të ushtrisë.
Cisterna është stacionuar në një nga portet jugore të vendit “për disa orë tani”, shtoi ushtria.
Zhvillimi erdhi pasi Komanda Qendrore Amerikane (CENTCOM) njoftoi të dielën se forcat detare amerikane sekuestruan anijen mallrash me flamur iranian TOUSKA në Gjirin e Omanit, pasi thuhet se ajo refuzoi të zbatonte udhëzimet e bllokadës.
Irani e dënoi sekuestrimin dhe e quajti atë një veprim “të paligjshëm”.
CENTCOM tha të hënën se forcat amerikane kanë udhëzuar 27 anije tregtare të kthehen në një port iranian që kur bllokada detare amerikane e porteve iraniane filloi më 13 prill.
Armiqësitë në rajon janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit më 28 shkurt. Në përgjigje, Teherani u kundërpërgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera rajonale që strehojnë asete amerikane.
Pakistani priti bisedime midis SHBA-së dhe Iranit më 11-12 prill, pasi ndërmjetësoi një armëpushim 14-ditor më 8 prill, i cili do të skadojë të mërkurën në mbrëmje, sipas kohës së Washingtonit. Përpjekjet për një raund tjetër negociatash janë duke u zhvilluar, megjithëse pasiguria mbetet.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, thotë se është “shumë e pamundur” që ai të zgjasë armëpushimin, duke shtuar se Ngushtica e Hormuzit do të mbetet e bllokuar derisa të arrihet një marrëveshje.