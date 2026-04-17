Teherani refuzon armëpushimin e përkohshëm, kërkon fund të luftës në gjithë rajonin

Zv/ministri i Punëve të Jashtme i Iranit, Saeed Khatibzadeh ka deklaruar se Teherani refuzon çdo armëpushim të përkohshëm dhe kërkon përfundim të plotë të luftës në të gjithë rajonin, transmeton Anadolu.

Duke folur për gazetarët në margjinat e Forumit të Diplomacisë në Antalya, Khatibzadeh tha se çdo armëpushim duhet të përfshijë të gjitha zonat e konfliktit “nga Libani deri në Detin e Kuq”, duke e cilësuar këtë si një “vijë të kuqe” për Iranin.

“Ne nuk pranojmë asnjë armëpushim të përkohshëm”, tha ai duke shtuar se cikli i konflikteve “duhet të përfundojë këtu njëherë e përgjithmonë”. Khatibzadeh tha se ndërmjetësimi i Pakistanit synon të arrijë këtë objektiv.

Lidhur me Ngushticën e Hormuzit, ai tha se kjo rrugë ujore historikisht ka mbetur e hapur, duke shtuar se ajo ndodhet brenda ujërave territoriale të Iranit, por ka qenë prej kohësh e qasshme.

Ai akuzoi SHBA-në dhe Izraelin për shkaktimin e paqëndrueshmërisë në rajon, duke theksuar se veprimet e tyre kanë ndikuar negativisht tregtinë globale dhe ekonominë më të gjerë.

Khatibzadeh tha se Irani mbetet i përkushtuar për ta mbajtur Ngushticën e Hormuzit të hapur, por sinjalizoi se mund të vendosen marrëveshje të reja në dritën e situatës aktuale, përfshirë çështje të sigurisë, kalimit të sigurt dhe shqetësimeve mjedisore.

Ai shtoi se një zgjidhje e qëndrueshme e konfliktit, së bashku me atë që e quajti largim nga “qëndrimet maksimaliste” të SHBA-së, do të siguronin që Ngushtica e Hormuzit të mbetet një rrugë e qëndrueshme për tregtinë globale.

Shefi i ushtrisë së Pakistanit, gjeneral Asim Munir ka qenë në Teheran që nga e mërkura, duke zhvilluar takime me zyrtarë iranianë, përfshirë presidentin Masoud Pezeshkian, kryeparlamentarin Mohammad Bagher Qalibaf dhe kryediplomatin Abbas Araghchi.

Munir gjithashtu zhvilloi bisedime me zyrtarë të lartë ushtarakë iranianë si pjesë e përpjekjeve për ndërmjetësim për t’i dhënë fund konfliktit.

Më herët, Pakistani ka pritur negociata pas ndërmjetësimit të një armëpushimi 14-ditor mes SHBA-së dhe Iranit më 8 prill, pas ofensivës ushtarake SHBA-Izrael kundër Iranit që nisi më 28 shkurt.

Liderë botërorë dhe zyrtarë të lartë po marrin pjesë në Forumin e Diplomacisë në Antalya në Turqi nga 17 deri më 19 prill, me fokus në sfidat globale dhe tensionet rajonale.

