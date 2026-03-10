Teherani raporton 460 të vrarë dhe 4.309 të plagosur që nga nisja e luftës ShBA-Izrael kundër Iranit
Të paktën 460 persona u vranë dhe 4.309 të tjerë u plagosën në kryeqytetin iranian, Teheran, që nga fillimi i luftës së ShBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, tha sot Mehr Soroush, zëvendësdrejtori i Departamentit të Shëndetit Emergjent në Teheran.
Soroush tha për transmetuesit publik IRIB News se 18 ambulanca dhe 18 baza emergjence u dëmtuan në kryeqytet në sulme që nga 28 shkurti.
Izraeli dhe ShBA-ja kanë vazhduar sulmet e përbashkëta ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë më shumë se 1.200 persona dhe duke plagosur mbi 10 mijë të tjerë.
Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që shënjestrojnë Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit, të cilat janë shtëpi të aseteve ushtarake amerikane.