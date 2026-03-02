Teherani pretendon se ka goditur drejtpërdrejt zyrën e Netanyahut

Teherani pretendon se ka goditur drejtpërdrejt zyrën e Netanyahut

Garda Revolucionare e Iranit thotë se sulmet e tyre të fundit me raketa kanë synuar zyrën e kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe selinë e komandantit të forcave ajrore izraelite.

“Zyra e kryeministrit kriminel të regjimit sionist dhe selia e komandantit të forcave ajrore të regjimit u shënjestruan”, thuhet në një deklaratë të Gardës, të transmetuar nga agjencia e lajmeve Fars.

Thuhet se në sulm u përdorën raketa Kheibar.

Izraeli thotë se nuk ka pasur të lënduar në sulmet ajrore, raporton The Times of Israel.

