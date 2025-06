“Teherani do tronditet”, ministri izraelit kërcënon pas shkeljes së armëpushimit

Menjëherë pasi Izraeli tha se kishte zbuluar lëshime raketash nga Irani, ministri i financave i ekstremit të djathtë të vendit postoi një deklaratë të shkurtër në mediat sociale.

“Teherani do të dridhet”, shkruan Bezalel Smotrich, një aleat kyç i kryeministrit Benjamin Netanyahu, në X.

Më herët, ministri i Mbrojtjes i Izraelit tha se ka udhëzuar ushtrinë që të “përgjigjet me forcë ndaj shkeljes së armëpushimit nga Irani me sulme intensive kundër objektivave të regjimit në zemër të Teheranit”.

Komentet e Israel Katz duket se kanë ardhur përpara se ushtria të zbulonte raketa iraniane në Izraelin verior pak kohë më parë.

Në këtë fazë është e paqartë se për cilat sulme iraniane po flet ai, megjithëse mjekët thonë se pesë persona u vranë në Beer Sheba gjatë natës pas raketave të qëlluara nga Teherani.

