Të shtunën reshje lokale, nga e hëna mot i qëndrueshëm dhe më ngrohtë

Moti me vranësira do të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Nesër në zonat malore do të ketë reshje të dobëta bore, ndërsa do të fryjë erë e fortë veriore, veçanërisht në pjesët lindore. Të shtunën në fund të ditës dhe brenda do të ketë reshje lokale shiu dhe bore natën. Sipas HMS-së, nga e hëna do të mbizotërojë mot stabil me rritje të temperaturave ditore. Temperaturat e mëngjesit nesër do të lëvizin nga -10 deri në dy gradë, ndërsa ato ditore nga -1 deri në tetë gradë.

Gjatë fundjavës do të jetë më ngrohtë deri në 12 gradë, ndërsa javën e ardhshme temperaturat do të arrijnë deri në 15 gradë.