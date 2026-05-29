Të shtunën e ardhshme fillon provimi i maturës shtetërore në Maqedoni
Të shtunën e ardhshme (6 qershor) do të fillojnë provimet eksterne për provimin e maturës për më shumë se 14,500 nxënës që do të mbarojnë arsimin e mesëm në vitin shkollor 2025/2026. Në përputhje me ndryshimet në Ligjin për Arsimin e Mesëm, këtë vit, maturantët do të japin tre lloje provimesh të maturës – provimin shtetëror të maturës, provimin profesional të maturës dhe provimin artistik të maturës.
Për secilin provim (lëndë) nga llojet e provimit të maturës, janë zhvilluar programe të veçanta provimesh, në bazë të të cilave janë përgatitur pyetjet e provimit. Qendra Shtetërore e Provimeve (QSHP), e cila organizon dhe zhvillon provimin e maturës, thekson se këto programe provimesh bazohen në kurrikulat që nxënësit ndoqën gjatë arsimit të tyre katërvjeçar.
Gjithsej 14,587 nxënës që u regjistruan për të dhënë provimin e maturës, 12,184 u regjistruan për të dhënë provimin shtetëror të maturës, 2,276 nxënës u regjistruan për provimin profesional të maturës dhe 127 u regjistruan për provimin artistik të maturës.
Nxënësit e shkollave të mesme japin vetëm provimin e maturës shtetërore dhe janë regjistruar 5713 kandidatë. Provimin e maturës shtetërore mund ta japin edhe nxënësit e shkollave profesionale dhe të arteve, të cilët zgjedhin midis provimit të maturës shtetërore dhe provimit profesional ose artistik.
Daniela Jovçevska-Mihajlovska, drejtoreshë e Qendrës Shtetërore të Provimeve, për AIM tha se përgatitjet për zbatimin e provimit të maturës shtetërore, po zhvillohen sipas dinamikës dhe afateve të përcaktuara.
“Qëllimi ynë është që të gjithë nxënësit të kenë kushte të barabarta dhe testim të drejtë. Në përputhje me Konceptin e ri, janë zhvilluar teste të veçanta për secilin lloj mature, bazuar në programet e provimeve për dhënien e provimeve. Organizimi, natyrisht, kërkon angazhim më të madh, por Qendra Shtetërore e Provimeve është e gatshme t’i përgjigjet sfidës së re”, tha drejtoresha e QSHP-së.
Ashtu si vitin e kaluar, për shkollat që nuk kanë kushte të përshtatshme hapësinore, provimet e jashtme do të zhvillohen në amfiteatrot e fakulteteve.