Të shtëna pranë Shtëpisë së Bardhë teksa Donald Trump ndodhej brenda – sulmuesi mbetet i vrarë

Shërbimi Sekret i SHBA-së njoftoi se oficerët qëlluan një burrë pranë Obeliskut të Uashingtonit, duke bërë që Shtëpia e Bardhë të vihej përkohësisht nën masa të rrepta sigurie, raportuan mediat amerikane .
“Personeli i Shërbimit Sekret të SHBA-së është në vendin e ngjarjes së një incidenti që përfshin oficerë në cepin e Rrugës së 15-të dhe Avenue Independence në Uashington D.C. Një person u qëllua nga forcat e rendit; gjendja e tij aktualisht nuk dihet”, tha Shërbimi Sekret.

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ishte në Shtëpinë e Bardhë në kohën e të shtënave, por axhenda e tij nuk u ndërpre. Asnjë oficer policie nuk u lëndua në të shtënat.

“Një person u qëllua nga policia; gjendja e tij nuk dihet në këtë kohë. Ju lutemi shmangni zonën pasi shërbimet e emergjencës po përgjigjen.”

Edhe pse Trump dhe të tjerët në Shtëpinë e Bardhë nuk ishin në rrezik të menjëhershëm, incidenti vjen në një kohë shqetësimesh të shtuara për sigurinë pas një atentati ndaj presidentit në fund të prillit, raporton Washington Examiner.

