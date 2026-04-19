Të shtëna me armë pranë universitetit të Iowa në SHBA, plagosen tre studentë
Një incident me armë zjarri ka tronditur zonën pranë Universitetit të Iowas në Iowa, SHBA, ku tre studentë kanë mbetur të plagosur.
Sipas policisë lokale, të shtënat ndodhën pranë një zone të frekuentuar të jetës së natës, duke rritur ndjeshëm shqetësimin për sigurinë e studentëve dhe banorëve.
Autoritetet bëjnë me dije se hetimet janë ende në fazat fillestare dhe deri më tani nuk është identifikuar apo arrestuar asnjë i dyshuar. Forcat e rendit po punojnë për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të përcaktuar autorësinë.
Ndërkohë, drejtuesit e universitetit konfirmuan se tre studentët e plagosur po marrin trajtim mjekësor dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Institucioni ka theksuar gjithashtu bashkëpunimin e ngushtë me policinë për të garantuar sigurinë në kampus.
Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve që të kontribuojnë me çdo informacion që mund të ndihmojë hetimet, ndërsa universiteti po shqyrton masa shtesë për rritjen e sigurisë.