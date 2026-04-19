Të shtëna me armë pranë universitetit të Iowa në SHBA, plagosen tre studentë

Një incident me armë zjarri ka tronditur zonën pranë Universitetit të Iowas në Iowa, SHBA, ku tre studentë kanë mbetur të plagosur.
Sipas policisë lokale, të shtënat ndodhën pranë një zone të frekuentuar të jetës së natës, duke rritur ndjeshëm shqetësimin për sigurinë e studentëve dhe banorëve.

Autoritetet bëjnë me dije se hetimet janë ende në fazat fillestare dhe deri më tani nuk është identifikuar apo arrestuar asnjë i dyshuar. Forcat e rendit po punojnë për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të përcaktuar autorësinë.

Ndërkohë, drejtuesit e universitetit konfirmuan se tre studentët e plagosur po marrin trajtim mjekësor dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Institucioni ka theksuar gjithashtu bashkëpunimin e ngushtë me policinë për të garantuar sigurinë në kampus.

Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve që të kontribuojnë me çdo informacion që mund të ndihmojë hetimet, ndërsa universiteti po shqyrton masa shtesë për rritjen e sigurisë.

Trump thotë se është kapur një anije iraniane që u përpoq të kalonte bllokadën amerikane

Trump thotë se është kapur një anije iraniane që u përpoq të kalonte bllokadën amerikane

Begaj: Shqipëria dhe Turqia janë dy vende mike, partnerë strategjikë dhe aleatë të besueshëm në NATO

Begaj: Shqipëria dhe Turqia janë dy vende mike, partnerë strategjikë dhe aleatë të besueshëm në NATO

BDI mbledh Këshillin e Përgjithshëm: MO në rrezik, pushteti po shënjestron ish-kryetarët tonë!

BDI mbledh Këshillin e Përgjithshëm: MO në rrezik, pushteti po shënjestron ish-kryetarët tonë!

Irani dyshon se negociatat mund të jenë një kurth për sulm të papritur

Irani dyshon se negociatat mund të jenë një kurth për sulm të papritur

Irani refuzon rundin e dytë të bisedimeve me ShBA-në

Irani refuzon rundin e dytë të bisedimeve me ShBA-në

Tetë fëmijë të vrarë nga të shtënat masive në Luiziana

Tetë fëmijë të vrarë nga të shtënat masive në Luiziana