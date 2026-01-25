Të shtëna me armë në Berlin, pesë persona të plagosur, dy prej tyre në gjendje të rëndë
Të shtëna me armë janë regjistruar këtë të diele në Berlin ku si pasojë janë plagosur 5 persona.
Mësohet se të shtënat janë regjistruar në një apartament në lagjen Tiergarten. Dy prej tyre raportohet se janë plagosur rëndë dhe janë në gjendje kritike.
Policia thuhet se ka arrestuar më shumë se një të dyshuar, pa dhënë detaje rreth numrit apo identitetit të tyre. Çështja pritet të merret përsipër nga një njësi speciale për vrasje.
Një nga të plagosurit arriti të shkonte vetë në spitalin aty pranë për të kërkuar ndihmë. Në vendin e ngjarjes, ekipet e shpëtimit dhe mjekët i dhanë ndihmën e parë një gruaje të plagosur rëndë, një burri dhe dy personave të tjerë, të cilët u dërguan në spitale.