Të sëmurët dhe të plagosurit në Gaza nuk kanë qasje në trajtim mjekësor

Të sëmurët dhe të plagosurit në Gaza nuk kanë qasje në trajtim mjekësor

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, deri tani duhet të lejoheshin pothuajse 21,000 persona të largoheshin nga enklava. Kjo ishte shifra e premtuar në marrëveshjen e udhëhequr nga SHBA-të të arritur tetorin e kaluar.

Rreth një e treta e tyre ishin pacientë që kishin nevojë për kujdes mjekësor urgjent, të shoqëruar nga dy shoqërues secili. Në realitet, më pak se 7,500 njerëz janë lejuar të largohen.

Sot, dhjetëra mijëra njerëz që kanë marrë leje për evakuim mjekësor urgjent janë ende të bllokuar në Gaza. Shumë prej tyre nuk do të mbijetojnë, por Spitali Nasser vazhdon të ofrojë shërbime, pavarësisht mungesave të mëdha.

Ambulancat janë vënë në shënjestër të ushtrisë izraelite gjatë operacioneve të saj në Khan Younis. Ushtria izraelite ka pushtuar dy herë Spitalin Nasser gjatë operacioneve të saj.

Ambulancat janë të shpuara me vrima plumbash, me shumicën e dritareve dhe sediljeve të tyre të djegura, si dhe motorët rezervë të shkatërruar. Kjo ka penguar rëndë aftësinë e stafit mjekësor për të arritur te të plagosurit në kohë dhe për t’u ofruar atyre kujdes mjekësor urgjent.

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