Të sëmurë nga gripi 511 raste të reja, rënie prej 39,1 për qind krahasuar me javën e kaluar

Në javën e 13-të të vitit 2025 – nga 24 deri më 30 mars, në shtet janë raportuar 511 raste të raportimeve në grup të personave të prekur nga gripi – sëmundje të ngjashme me gripin. Kjo paraqet për 39,1 për qind më pak krahasuar me javën e kaluar.

Numri i rasteve të raportuara këtë javë, krahasuar me javën e 13-të të sezonit të kaluar, është rritur për 3,1 herë, ndërsa krahasuar me numrin e javës së 13-të të kurbës tipike të epidemisë, të modeluar nga 14 sezonet e fundit, është rritur me 53,6 për qind, informojnë pasdite nga Instituti për Shëndet Publik.

Raste të reja janë raportuar nga 20 QSHP/NP, Shkup – 198, Tetovë – 67, Gostivar – 51, ndërsa në pjesën tjetër numri i rasteve është më i vogël ose i barabartë me pesëdhjetë.

Gjatë kësaj jave, aktivitet shumë i ulët i virusit të gripit është regjistruar në nëntë njësi raportuese, 10 sezonale në 10, ndërsa në Makedonski Brod aktivitet mesatar i virusit të gripit.

Në sezonin 2024/2025, numri i përgjithshëm i rasteve të gripit – sëmundje të ngjashme me gripin – është 25.011, sipas të dhënave të Institutit.

