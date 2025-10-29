Të rreme të gjitha alarmet për bomba në shkolla në Shkup dhe Kumanovë

Të rreme të gjitha alarmet për bomba në shkolla në Shkup dhe Kumanovë

Të rreme janë të gjitha alarmet për mjete të vendosura shpërthyese në shkolla në Shkup dhe Kumanovë, kumtoi MPB-ja pas kontrolleve të kryera.

“Në SPB Shkup dhe SPB Kumanovë dje rreth orës 18:00 është raportuar se në adresat e e-mailit të 30 shkollave në Shkup dhe 17 shkollave në Kumanovë kanë arritur mesazhe për gjoja të vendosura mjete shpërthyese në shkolla. Janë ndërmarrë menjëherë masat dhe aktivitetet e duhura, janë kryer kontrollet e nevojshme dhe është konstatuar se bëhet fjalë për raportime të rreme”, thuhet në njoftimin e MPB-së.

MARKETING

Të ngjajshme

Aleanca për Shqiptarët: Liderët e VLEN-it veprojnë përmes butonit nga Pallati i bardhë

Aleanca për Shqiptarët: Liderët e VLEN-it veprojnë përmes butonit nga Pallati i bardhë

Edhe në raundin e dytë të zgjedhjeve policia do të përdorë dronë për të ndjekur sigurinë

Edhe në raundin e dytë të zgjedhjeve policia do të përdorë dronë për të ndjekur sigurinë

VLEN: Tetova nuk është mall pazari për Levicën dhe BDI/AKI-në!

VLEN: Tetova nuk është mall pazari për Levicën dhe BDI/AKI-në!

Kallëzim penal ndaj ish-drejtorit dhe ish-zv.drejtorit të AUV-së

Kallëzim penal ndaj ish-drejtorit dhe ish-zv.drejtorit të AUV-së

Uragani Melissa i kategorisë 5 sjell përmbytje dhe erëra katastrofike në Xhamajka

Uragani Melissa i kategorisë 5 sjell përmbytje dhe erëra katastrofike në Xhamajka

Pa rrymë disa pjesë të Qendrës, Sopishtes dhe Butelit

Pa rrymë disa pjesë të Qendrës, Sopishtes dhe Butelit