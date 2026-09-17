Të rinjtë në RMV qëndrojnë në shtëpitë e prindërve të tyre deri në moshën 30.7 vjeç, ndërsa në BE deri në moshën 26.3 vjeç
Të rinjtë në Maqedoni largohen nga shtëpia e prindërve në një moshë mesatare prej 30.7 vjeç, ndryshe nga të rinjtë në BE që largohen në moshën 26.3 vjeç, sipas të dhënave të Eurostat për vitin 2025.
Sipas Eurostat, të rinjtë qëndrojnë në shtëpinë e prindërve të tyre më gjatë në Kroaci (31.5 vjet), Greqi dhe Sllovaki (të dyja 30.9), si dhe në Spanjë dhe Itali (të dyja 30.2). Në të kundërt, ata largohen nga shtëpia e prindërve të tyre më herët në Finlandë (21.4 vjet), Danimarkë (21.8) dhe Estoni e Lituani (të dyja 22.7).
Megjithatë, në rajonin tonë, të rinjtë në Serbi qëndrojnë me prindërit e tyre deri në moshën 30.1 vjeç, në Bosnjë dhe Hercegovinë deri në moshën 29.5 vjeç dhe në Bullgari deri në moshën 27.9 vjeç.
Eurostat vëren se në të gjithë Evropën ekziston një tendencë që të rinjtë të qëndrojnë më gjatë në shtëpitë e prindërve të tyre dhe e lidh këtë me shkallën e tyre të punësimit.
Në vitin 2025, shkalla e punësimit për të rinjtë e moshës 20 deri në 29 vjeç në BE ishte 65.5%.
Në shumicën e vendeve ku mosha në të cilën të rinjtë largohen nga shtëpia prindërore është nën mesataren e BE-së, shkalla e punësimit për njerëzit e moshës 20 deri në 29 vjeç është mbi mesataren e BE-së.
Për shembull, në vendet ku të rinjtë kanë tendencë të largohen nga shtëpia prindërore më herët, si Holanda, Danimarka, Gjermania dhe Suedia, normat e punësimit të të rinjve janë më të larta.
Në vendet ku të rinjtë largohen nga shtëpia prindërore më vonë, si Greqia, Kroacia, Spanja dhe Italia, shkalla e punësimit ishte më e ulët se mesatarja e BE-së.
Në Maqedoni, shkalla e punësimit të të rinjve në vitin 2025 ishte 50.2%.