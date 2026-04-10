Të interesuarit mund të aplikojnë në këtë link.
Të rinjtë mund të udhëtojnë falas në Evropë, aplikime vlejnë edhe për RMV-në
Komisioni Evropian po rilançon programin DiscoverEU, sipas të cilit më shumë se 40.000 të rinj do të marrin bileta treni falas në të gjithë Evropën. Të rinj nga Maqedonia e Veriut, si dhe Serbia, Lihtenshtajni, Norvegjia, Turqia dhe Islanda kanë të drejtë të aplikojnë.
Këtë vit, kushdo që ka lindur midis 1 korrikut 2007 dhe 30 qershorit 2008 mund të aplikojë.
Regjistrimi është i mundur edhe para se të mbushin 18 vjeç, por pjesëmarrësit duhet të jenë në moshë madhore para fillimit të udhëtimit.
Mund të aplikoni deri më 22 prill në Portalin Evropian të Rinisë.
Aplikimi mund të jetë individual ose në grup prej pesë anëtarësh.
Pas aplikimit, kandidatët duhet të zgjidhin një kuiz të shkurtër rreth Bashkimit Evropian dhe një pyetje shtesë, pas së cilës Komisioni Evropian dhe agjencia përkatëse do të zgjedhin fituesit.
Pjesëmarrësit e përzgjedhur do të jenë në gjendje të udhëtojnë me makinë nëpër Evropë midis 1 korrikut 2026 dhe 30 shtatorit 2027.
Udhëtimi mund të zgjasë deri në 30 ditë, me një maksimum prej shtatë ditësh të parashikuara për drejtimin me makinë për ata që duhet të arrijnë në hekurudhën e parë evropiane me atë mjet.
Programi DiscoverEU u lançua në vitin 2018 dhe ka gjeneruar interes të madh deri më tani.
Sipas të dhënave të BE-së, më shumë se 1.9 milion të rinj kanë aplikuar deri më tani, ndërsa rreth 431.000 prej tyre kanë pasur mundësinë të udhëtojnë falas nëpër Evropë.
Kjo iniciativë synon t’i afrojë të rinjtë me vendet evropiane, kulturën dhe mundësitë e ofruara nga BE-ja.