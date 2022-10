Të punësuarit në NQP protestojnë para Qeverisë

Të punësuarit në NQP sot filluan protestën para Qeverisë dhe para institucioneve tjera, për shkak të mospagesës së pagës së mbetur.

Udhëheqësia e sindikatave reprezentuese të NQP dje paralajmëroi se do të mbajnë grevë derisa nuk realizohet e premtuara, por të punësuarit nuk do ta ndalin punën.

Kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danella Arsovska dje vlerësoi se bëhet fjalë për borxh serioz dhe paralajmëroi se autobusët e NPQ-së “prej nesër do të jenë para Qeverisë dhe institucioneve tjera, derisa nuk shlyhen borxhet ndaj kësaj ndërmarrjeje publike”.

“Autobusët e NQP-së do të qarkullojnë deri në atë moment sa të munden. Edhe ne atë që është shërbimi i jonë, do të mundohemi në mënyrë dinjitoze deri në momentin e fundit t’ua japim qytetarëve. Autobusët të cilët nuk do të qarkullojnë, do të mbeten para Qeverisë dhe do t’i vendosim para të gjitha institucioneve deri në momentin kur t’i plotësojnë obligimet e tyre”, tha Arsovska.

Nga Qeveria megjithatë, i kanë hedhur posht akuzat për borxh ndaj NQP Shkup.

Në mëngjes, për shkak të paralajmërimit për bombë, transporti publik ishte në ndërprerje.