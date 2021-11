Të premten dhe të shtunën në Maqedoni janë dhënë gjithsej 4.684 doza të vaksinës

Të premten dhe të shtunën në Maqedoni janë dhënë gjithsej 4.684 doza të vaksinës, prej të cilave 1.133 si dozë e parë, 916 si dozë e dytë, ndërsa 2.635 qytetarë e kanë marrë dozën e tretë.

Siç njoftojnë nga Ministria e Shëndetësisë, përfshirë 13 nëntorin, gjithsej janë vaksinuar 813.782 qytetarë, prej të cilëve 784.833 me dy doza, ndërsa 54.170 e kanë marrë edhe dozën e tretë.

“56% e qytetarëve mbi 40 vjeç janë rivaksinuar, ndërsa 33% e popullsisë së moshës 18 deri në 39 vjeç kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës”.

“Mbulimi me vaksinim me një dozë vaksine është 58% e popullsisë së rritur, ndërsa me dy doza 47% e qytetarëve mbi 18 vjeç”.

“Sipas numrit të vaksinave të administruara 39% e të gjithë popullsisë në vendin tonë është e vaksinuar, kurse 38% e tyre ka marrë dy doza vaksine”, njoftojnë nga Ministria e Shëndetësisë.