Të paktën shtatë të vrarë nga një sulm me dron izraelit gjatë një varrimi në Gaza
Të paktën shtatë palestinezë u vranë dhe 19 të tjerë u plagosën, kur një dron izraelit goditi një grumbullim civilësh gjatë varrimit të një palestinezi të vrarë më herët nga forcat izraelite në kampin e refugjatëve Nuseirat në Gazën qendrore, pavarësisht armëpushimit.
Spitali Al-Awda në kampin e refugjatëve Nuseirat tha në një deklaratë se pranoi trupat e shtatë personave dhe 19 të plagosur, pas një sulmi izraelit që shënjestroi një grumbullim civilësh në zonën e tregut Al-Balata.
Dëshmitarët okularë i thanë për Agjencinë Anadolu se droni shënjestroi palestinezët e mbledhur jashtë Xhamisë Ahmad Yassin, ndërsa prisnin të fillonte procesioni i varrimit.
Varrimi ishte për një palestinez i cili ishte vrarë më herët të premten nga forcat izraelite, thanë dëshmitarët.
Videot që qarkulluan në mediat sociale treguan disa trupa dhe persona të plagosur të shtrirë në tokë, me gjak që mbulonte rrobat dhe trupat e tyre.
Sulmi ndodhi ndërsa Izraeli vazhdoi të shkelë marrëveshjen e armëpushimit, e cila është në fuqi që nga 10 tetori 2025.