Të paktën 8 të vrarë në sulmin izraelit pranë qytetit Sidon në Liban
Një sulm ajror izraelit në zonën Fawar pranë qytetit jugor libanez Sidon vrau 8 persona dhe plagosi 9 të tjerë, tha Ministria e Shëndetësisë së Libanit, transmeton Anadolu.
Qendra e Operacioneve të Emergjencës e ministrisë tha në një deklaratë se sulmi rezultoi në “një numër fillestar prej tetë qytetarësh të vrarë dhe nëntë të plagosur”, sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve (NNA).
Hezbollahu filloi të shënjestrojë pozicionet ushtarake izraelite më 2 mars në përgjigje të sulmeve të vazhdueshme izraelite ndaj Libanit pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi në nëntor 2024 dhe vrasjes së udhëheqësit suprem të Iranit, Ali Khamenei në Teheran.
Izraeli e zgjeroi fushatën e tij ushtarake po atë ditë me sulme ajrore në periferitë jugore të Bejrutit dhe zonat në Libanin jugor dhe lindor.
Më 3 mars, Izraeli nisi inkursion të kufizuar tokësor në jug të Libanit pasi filloi një fushatë të përbashkët me SHBA-në kundër Iranit më 28 shkurt.